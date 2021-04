🎥 L'arrêt décisif de Thibaut Courtois contre le Betis

Le dernier rempart de la Maison Blanche a encore démontré qu'il était en grande forme samedi soir.

Malgré une nette domination, le Real Madrid n'a jamais trouvé la clé contre le Betis et a perdu deux nouveaux points dans la course au titre. Et ça aurait pu être pire pour les Merengue qui sont passés tout près de la correctionnelle à 25 minutes du terme.

Mais Thibaut Courtois était là pour empêcher Borka Iglesias d'ouvrir le score. Un arrêt qui rapporte un point et qui permet au portier belge de réaliser sa quatrième clean sheet consécutive. Il a fait le plein de confiance avant de retrouver son ancien club, Chelsea, mardi, en demi-finales de la Ligue des Champions.