Racisme : les clubs de Premier League boycotteront les réseaux sociaux le week-end prochain

Les clubs souhaitent frapper un coup dans la lutte contre le racisme surtout sur les réseaux sociaux.

Les clubs de Premier League vont réagir à l'augmentation des messages à caractère raciste et discriminatoire via ces canaux, à l'égard des joueurs. En effet, ces derniers mois, de nombreux joueurs - dont Anthony Martial et Marcus Rashford - ont été pris pour cible.

Ainsi, les clubs de Premier League ou encore de Women's Super League vont désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram pour souligner la nécessité pour ces plateformes de faire davantage pour lutter contre les comportements répréhensibles en ligne.

"Nous souhaitons voir des améliorations significatives de la politique de lutte contre les comportements répréhensibles en ligne tels que le racisme", peut-on notamment lire dans une déclaration commune.

L'action débutera le vendredi 30 avril à 16h00 et se terminera le lundi soir 3 mai 23h59.