Thibaut Courtois optimiste pour Eden Hazard: "Mais il doit être plus égoïste"

En un petit quart d'heure sur la pelouse, Eden Hazard a rassuré sur son état physique, même si son coéquipier regrette qu'il ait été trop collectif.

Eden Hazard a rejoué 15 minutes, samedi soir, contre le Betis: suffisant pour amener deux occasions au Real. Un retour aux affaires prometteur? "Il est très bien revenu et il est prêt à tout donner. On voit directement cette petite étincelle dans son jeu", se réjouit Thibaut Coirtois.

Mais le portier des Diables et du Real regrette que le Brainois n'ait pas tenté sa chance. Alors qu'il s'était ouvert le chemin du but après un relais avec Karim Benzema, il a préféré donner le cuir à Vincius que de frapper. "Dommage qu'il n'ait pas tiré, à certains moments Eden doit sans doute être plus égoïste", estime Thibaut Courtois.