Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard s'est récemment livré dans l'émission Hep Taxi de la RTBF. Il lui a notamment été demandé s'il retravaillera un jour dans le football.

L’ancien Diable Rouge ne ferme pas la porte à travailler dans le football à l'avenir, mais pas dans le monde professionnel : "C’est possible. Mais maintenant, je n’en ai pas envie. Je ne me vois pas travailler dans le monde du football professionnel."

Il se verrait bien travailler aux côtés d’enfants : "Mais peut-être chez les petits. J’ai toujours aimé le relationnel avec eux. Parce que les petits, ils jouent comme des bébés, pour le plaisir. Et moi, c’est ça."

"Moi, maintenant, j’ai les enfants et je vois déjà à 15 ans, ils ne jouent plus pour le plaisir", souligne-t-il. "Ils veulent tous faire comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Ce n’est pas ça. Tu as juste envie de jouer au foot, de juste t’amuser." 

Le football plaisir

Comme à son habitude, Eden Hazard prône un football plaisir : "Tu as les parents derrière qui crient. C’est dommage ! J’aimerais bien, à la limite, faire un truc pour les petits de cinq, six ou sept ans. Leur apprendre à jouer au foot, on s’amuse une heure."


Les mots sont en tout cas très clairs. Eden Hazard et le monde professionnel, c’est terminé. Il n’y retournera pas en tant qu’entraîneur ou membre du staff, sauf revirement de situation.

