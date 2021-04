Thierry Henry déçu de l'implication d'Arsenal dans le projet de Super League : "Je ne reconnais pas mon club"

L'ancien adjoint des Diables Rouges a évoqué Arsenal et la Super League, et insisté sur la nécessité d'écouter les supporters.

Le Français a brisé le silence et s'est exprimé sur le projet de Super League.

Ce dernier soutient les milliers de fans qui ont manifesté devant l'Emirates Stadium vendredi soir : "Ce club appartient aux supporters, j'aime le club et je le soutiendrai jusqu'à ma mort, mais je ne reconnais pas mon club et ce qui vient de se passer avec cette ligue fermée, n'a aucun sens pour moi", a déclaré Thierry Henry dans The Telegraph.

L'ancien attaquant des Bleus n'apprécie pas ce qu'il s'est passé : "J'étais sincèrement choqué, comme la plupart des gens, et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Ils ont géré le club comme une entreprise, pas comme un club de football. Peut-être que c'est un manque de compréhension des valeurs fondamentales du football et peut-être que l'argent était une trop grande tentation. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont trompés."

"Un club appartient aux fans, et je suis aussi un fan d'Arsenal. Je suis fier de ce que les supporters ont accompli. Pas seulement ceux d'Arsenal, mais tous les fans", poursuit le Français dans une interview accordée au média d'outre Manche.