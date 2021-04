Trois joueurs de Chelsea présents à une fête interrompue par la police

Chelsea s'est qualifié pour la finale de la FA Cup, samedi 17 avril, aux dépens de Manchester City.

D'après The Sun, une fête à laquelle auraient participé plusieurs joueurs de Chelsea a été interrompue par la police.

Le média cite Ben Chilwell, Mason Mount et Billy Gilmour. Le trio aurait décidé de fêter la qualification des Blues pour la finale de la FA Cup samedi dernier, fête organisée le lendemain au domicile de Chilwell.

Selon The Sun, les voisins se seraient plaints du bruit à la police, mais tout se serait terminé en douceur : les joueurs ainsi que les autres fêtards s'en sortent avec une réprimande, la police aurait mis fin à la soirée et demandé aux nvités de quitter les lieux sans qu'aucun PV n'ait été distribué.

Du côté sportif, il reste à voir comment le sélectionneur de l'équipe nationale, Gareth Southgate, réagira à ces révélations. Chilwell et Mount sont susceptibles de faire partie de l'équipe pour l'Euro, et Southgate avait récemment conseillé à tous les joueurs d'être aussi disciplinés que possible avant le tournoi.