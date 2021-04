Un ancien joueur d'Utrecht et d'Ostende rejoint l'Olympic

Un nouveau renfort de poids pour les Dogues en vue de la saison prochaine.

Benis Belesi rejoint l'Olympic où il a paraphé un contrat de deux saisons. Passé par Zulte, Utrecht et Ostende, le joueur âgé de 21 ans vient renforcer les rangs des Dogues. En plus d'avoir un solide gabarit, le défenseur central est ambidextre et bon techniquement.

© photonews

Pour rappel, le Belge avait intégré la prestigieuse Nike Academy en 2016 (seulement douze joueurs sont choisis chaque année dans le monde entier), le programme de détection Most Wanted lancé par Nike permettant à des jeunes d'espérer de devenir professionnel sans passer par le circuit traditionnel des centres de formation. De nombreux jeunes se présentent aux sélections organisées aux quatre coins du monde pour tenter d'obtenir le fameux sésame pour la Nike Academy située à Birmingham, là où les clubs professionnels viennent les dénicher.