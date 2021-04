Julian Nagelsmann ? Le Bayern Munich justifie son choix

C'est officiel depuis ce mardi. Julian Nageslmann va devenir l'entraîneur du Bayern à partir de la saison prochaine où il a signé un contrat de 5 ans avec le club bavarois.

Julian Nageslmann va devenir l'entraîneur du Bayern Munich à partir de la saison prochaine. À 33 ans seulement et après 5 ans d'exercice à Hoffenheim et au RB Leipzig, il prend en main le plus grand club de son pays qui a tout de même déboursé une somme d'environ 25 millions d'euros pour s'attacher ses services, un record pour un coach.

Un choix justifié par Oliver Kahn, le futur patron du club, dans le communiqué qui a été adressé au public. "Le contrat de cinq ans de Julian montre à lui seul à quel point il s'identifie au FC Bayern. Je suis convaincu que nous façonnerons l'avenir sportif du FC Bayern avec beaucoup de succès en compagnie de Julian Nagelsmann. Mes remerciements vont aussi à Hansi Flick. Avec un bon football, il a conduit le FC Bayern à un grand succès. Nous avons maintenant exaucé son souhait de quitter le FC Bayern avant la fin de son contrat", a expliqué l'ancien gardien.

Le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidžić est lui aussi ravi et promet même un football attrayant. "Les discussions avec Julian ont été très coopératives, très constructives. Nous nous amuserons beaucoup avec lui, j'en suis sûr".