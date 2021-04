Hugo Broos et un Français font figure de favoris pour devenir le nouveau sélectionneur de la RDC

La Fédération congolaise de football a déjà reçu une liste de 62 candidats déclarés pour le poste de sélectionneur des Léopards, en remplacement de Christian Nsengi Biembe.

Après le fiasco en éliminatoires à la CAN 2021, le staff technique actuel de la République Démocratique du Congo, dirigé par Christian Nsengi Biembe, va quitter ses fonctions.

La Fédération Congolais a reçu plus de soixante candidatures mais prend son temps pour choisir le coach idéal. À savoir connaître parfaitement le continent africain mais aussi la RDC. Indispensable pour devenir le nouveau coach des Léopards. C'est pour cela que plusieurs techniciens étrangers ont déjà été écartés comme Michel Preud'Homme, Marc Wilmots et Pascal Dupraz par exemple.

© photonews

Deux coachs font figure de favoris, selon nos informations. D'abord, le technicien belge Hugo Broos. L'ancien coach du Club de Bruges et d'Anderlecht connaît bien le continent africain et a remporté la CAN avec le Cameroun en 2017.

© photonews

L'autre coach suivi de près par les Léopards est Patrice Neveu . À la tête du Gabon depuis mai 2019, le technicien français connait très bien la RDC puisqu'il avait été le sélectionneur entre 2008 et 2010. Le coach âgé de 65 ans a même battu et éliminé son ancienne sélection avec les Panthères le 25 mars dernier (3-0) lors l'avant dernière journée des éliminatoires de la CAN.

Il a également été à la tête du Niger, de la Guinée, de la Mauritanie, d'Haïti et du Laos.