Sergio Conceiçao lourdement sanctionné après un pétage de plomb : "Vous nous avez volé le championnat"

Sergio Conceiçao est réputé pour ses coups de sang et a été exclu le week-end dernier en championnat du Portugal, tenant ensuite des propos déplacés vis-à-vis du corps arbitral.

On ne changera plus Sergio Conceiçao : l'entraîneur du FC Porto a été exclu le week-end dernier en Liga NOS et a tenu des propos déplacés à l'encontre du corps arbitral. Monté sur le terrain, il a ainsi lancé aux arbitres de la rencontre : "Vous nous avez volé le championnat, vous êtes une honte", continuant après son exclusion : "Vous êtes des putain de voleurs, écrivez tout, vous nous avez volé deux championnats", lâche ainsi l'ancien du Standard.

Pour son comportement, Conceiçao a été condamné à 21 jours de suspension par le conseil de disicpline de la FPF (fédération portugaise de football), en plus d'être condamné à verser une amende de 10.200 euros. Le Portugais fera son retour sur le banc pour le dernier match du championnat.