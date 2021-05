Déception pour l'Antwerp: "Ils ont été plus efficaces que nous"

L'Antwerp a baissé le ton dans la dernière demi-heure et s'est fait punir par des Limbourgeois opportunistes et réalistes.

L'Antwerp avait pourtant parfaitement réagi après le but d'ouverture de Theo Bongonda. En mettant une grosse pression sur la défense limbourgeoise, qui a fini par céder, à deux reprises en quatre minutes, aux alentours de l'heure de jeu.

Mais le Great Old a "baissé le pied" après avoir pris l'avantage. Pourquoi? "Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer", estime Maxime Le Marchand. "Inconsciemment, d'abord. Quand on mène, on a souvent tendance à vouloir garder le résultat. Et puis, il y a l'aspect physique: on a été les chercher très haut pendant 15-20 minutes et ce n'est pas anormal d'avoir un coup de bien après une période avec une telle intensité."

Un coup de moins bien que les Genkois ont su exploiter pour inverser la tendance. "Dans ces moments-là, il faut être plus solide", insiste le défenseur central, avant de conclure: "Ce sont des petits détails qui font la différence. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été plus efficaces que nous dans leurs moments forts."