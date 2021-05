Pourquoi Yari Verschaeren doit absolument prolonger à Anderlecht

Yari Verschaeren inquiète Anderlecht : malgré des offres a priori intéressantes, le Diable Rouge n'a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine dans un an.

Peter Verbeke ne s'en cache pas : "Si ça ne tenait qu'à moi, il aurait déjà prolongé il y a 4 mois", déclarait le directeur sportif d'Anderlecht à La Dernière Heure au sujet de Yari Verschaeren. Tout le RSCA en est conscient : si leur pépite ne prolonge pas, prendre le risque de le voir partir gratuitement est presque inimaginable et un départ cet été devra certainement être envisagé.

Un départ ... au rabais

Problème : la valeur marchande de Yari Verschaeren n'est plus ce qu'elle était. Selon Transfermarkt, elle est en constante baisse depuis son pic de décembre 2019 (16 millions), et est actuellement estimée aux alentours des 11 millions d'euros. La fin de son contrat d'ici juin 2022 joue un rôle dans cette dévaluation, tout comme ses deux blessures, mais les performances de Yari ne crèvent pas autant l'écran que celles de Jérémy Doku au moment de son départ.

Verbeke a évoqué l'approche de l'Euro, qui pourrait permettre à Verschaeren de se montrer ; sans prolongation de contrat, cela serait en réalité ... une bonne nouvelle pour Anderlecht - quitte à devoir se séparer du joueur, autant le faire pour un montant élevé. Si le RSCA obtient 10 millions pour Yari Verschaeren, il pourra probablement s'estimer content.

Un départ ? La pire chose possible ... pour le joueur

Le RSC Anderlecht est préparé à faire face à des départs : Albert Sambi Lokonga ne devrait pas rester, et conserver tous les prêts (Nmecha, Miazga et Ashimeru) serait un exploit, certes pas irréalisable. C'est tout le principe du "process" : les talents qui explosent doivent quitter le nid à un moment, et le but à moyen terme du club est de ne plus se laisser surprendre par une offre et pouvoir se permettre d'en refuser pour éviter un nouveau cas Doku.

L'évolution de Verschaeren a été ralentie par ses blessures

Concernant Yari Verschaeren, si départ cet été il y a, il sera planifié, et Neerpede ne manque pas de joueurs créatifs pour prendre le relais. L'arrivée de Lior Refaelov est également déjà un renfort à ce même poste. Osons le dire : ce n'est pas pour Anderlecht que nous sommes inquiets si Verschaeren venait à partir ... mais bien pour le joueur.

Yari Verschaeren semble retrouver des couleurs ces dernières semaines, au moins statistiquement, mais son niveau de jeu n'est pas encore celui de ses débuts : l'évolution de Verschaeren a été ralentie par ses blessures, et son corps est passé de celui d'un frêle adolescent à celui d'un sportif professionnel sans qu'il puisse réellement s'y adapter sur le terrain. Son manque d'explosivité, alors qu'il était dévastateur dans ce domaine, est frappant.

Rester un an de plus, récupérer son meilleur niveau, jouer l'Europe avec le RSCA et partir par la grande porte après une saison pleine : voilà ce que devrait faire Verschaeren s'il veut mettre toutes les chances de son côté à l'étranger. Il n'aura alors que 21 ans. Le process, c'est aussi convaincre ses jeunes joueurs que leur évolution n'est pas terminée ; ce sera le rôle de Vincent Kompany ...