Le maintien bientôt assuré pour Crystal Palace et ses Diables ? "Ce serait une excellente chose de concrétiser cela rapidement"

Opposé à la lanterne rouge Sheffield United, le Crystal Palace de Christian Benteke et de Michy Batshuayi est classé 14e, à 11 points de la zone rouge.

Crystal Palace se déplace chez la lanterne rouge pour le compte de la 35e journée de Premier League.

Avec encore quatre rencontres au programme, la saison des Eagles aura été compliquée, décevante par moments (un peu à l'image des performances de Christian Benteke et de Michy Batshuayi), mais en cette fin de saison le plus important a presque été atteint.

En effet, en cas de victoire à Bramall Lane, Roy Hogdson et ses hommes pourraient valider leur maintien dans l'élite : "Ce serait une excellente chose de concrétiser cela rapidement", a évoqué le coach de Crystal Palace en conférence de presse hier. "La saison a été longue et je ne crois pas être le seul à le penser, avec la situation sanitaire et la pause relativement courte que les joueurs ont eu. Ce serait donc une bonne chose d'atteindre notre objectif principal qui est de se maintenir, et j'espère que nous pourrons le réaliser avec de bonnes performances."

A l'approche de la fin de saison, les clubs sont déjà très actifs à la préparation des noyaux pour le prochain chapitre. Le club devra faire le tri dans son effectif, et les deux Diables Rouges sont concernés.

Une chose est certaine, Michy Batshuayi et Christian Benteke connaissent une bien meilleure seconde partie de saison, mais cela sera-t-il suffisant ? "Doug (Dougie Freedman le Directeur Sportif du club, ndlr) s'active avec les différents agents de joueurs. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons, mais aussi de ce que les joueurs souhaitent. Il a pris contact avec tous les agents et les a sondés sur leurs intentions. C'est donc en cours."

Enfin, même l'avenir de Roy Hogdson à Crystal Palace n'est pas encore clair : "Je préfère ne pas encore prendre de décision sur mon avenir, je tiens d'abord à terminer la saison, puis j'aurai tout le temps de communiquer ce que sera la prochaine étape pour moi", conclut le technicien Anglais.