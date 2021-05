Ligue 1 : carton de l'Olympique Lyonnais face à Lorient

Privé de Jason Denayer, l'Olympique Lyonnais accueillait Lorient avec pour but de l'emporter pour rester dans le sillage du PSG. C'est chose faite pour les hommes de Rudi Garcia.

Il fallait toutefois attendre la deuxième période pour voir le marquoir se débloquer. Aouar (53e) bien servi par Cherki ouvrait le score.

Lucas Paquetá (65e) doublait ensuite la mise pour les Gones avant qu'un doublé de Bruno Guimarães (71e sur penalty, et (77e) n'assure une victoire confortable à l'OL.

Monconduit (83e) sauvait l'honneur avec un très beau but pour les Merlus, qui restent en position très délicate au classement, alors que l'OL met la pression sur Monaco qui joue demain.

Incredible second period for #TeamOL who celebrate a 4⃣-1⃣ victory 🆚 Lorient at @GroupamaStadium 🔥



