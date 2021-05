Mo Salah dans un autre club de Premier League?

Et si l'Egyptien changeait de crèmerie anglaise?

L’attaquant égyptien de 28 ans serait dans le viseur du PSG, pour remplacer Kylian Mbappé si le Français venait à partir de Paris. Mais un club anglais serait également à l’affût et pourrait faire de l’ombre au club de la capitale française.

Selon le journaliste de Bild Christian Falk, qui l’a révélé sur son compte Twitter, l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, aurait fait de Mohamed Salah sa priorité pour cet été. L’avenir de l’Egyptien a Liverpool semble incertain, puisque les Reds, 7es de Premier League, pourraient ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un handicap certain dans la perspective de retenir au club les joueurs les plus importants de Liverpool. Dans cette optique, Chelsea et le PSG entendraient profiter de la situation pour faire signer un contrat à l’Egyptien de 28 ans, auteur de 29 buts et 4 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Estimé à 110 millions d’euros par le site spécialisé Transfemarkt, Mohamed Salah ne sera très certainement pas facile à débaucher, puisque l’ailier est sous contrat pour encore deux ans. De ce fait, Liverpool est en position de force pour d’éventuelles négociations. Opposé à Southampton ce samedi (21h15) en Premier League, Liverpool, 54 points, accuse 7 points de retard sur Chelsea, le 4e.