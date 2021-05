🎥 L'Atletico et Yannick Carrasco champions d'Espagne!

L'Atletico aura encore tremblé, samedi soir, mais le onzième titre est dans la poche pour Yannick Carrasco et les Colchoneros qui ont disposé de Valladolid, qui descend en D2, lors de la dernière journée (1-2).

La success story continue en Espagne pour Luis Suarez. Champion d'Espagne à quatre reprises avec le Barça, le buteur uruguayen ajoute une cinquième Liga à son palmarès. Et il aura eu un rôle capital dans le sacre conquis par l'Atletico.

Samedi soir, c'est d'ailleurs encore lui qui a inscrit le but de la libération, à 20 minutes du terme. C'est pourtant Valladolid qui avait ouvert le score via Oscar Plano en première période. Les Colchoneros ont inversé le cours du match en seconde période: Angel Correa a égalisé à la 57e d'un joli pointu, Luis Suarez a profité d'un cadeau de la défense adverse pour aller crucifier Jordi Masip dix minutes plus tard.

ūüėé | Ángel Correa égalise sur un superbe effort individuel ! ūüĎÄ #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/joUUq2fFCz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2021

Yannic Carrasco, sept ans après Courtois et Alderweireld

Auteur d'une grosse saison sur le flanc gauche des Colchoneros (six buts et neuf assists en championnat), Yannick Carrasco est donc sacré champion d'Espagne pour la première fois de sa carrière. Il imite Toby Alderweireld et Thibaut Courtois, sacrés avec l'Atletico en 2014.

Champion en Ligue 2 avec l'AS Monaco en 2013, médaillé de bronze avec la Belgique au Mondial 2018 et finaliste de la Ligue des Champions en 2016, le Diable Rouge soulève là le premier trophée majeur de sa carrière.