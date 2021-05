Ca se complique pour la cible brésilienne de Marseille

L'OM espère réaliser un des coups de l'été en Ligue 1 en s'offrant les services du Brésilien Gerson, mais le prix demandé est très élevé.

Gerson (24 ans), c'est 35 millions : voilà ce que demanderait Flamengo pour son milieu de terrain brésilien, revenu au pays en 2019 après un passage à la Fiorentina et l'AS Rome et qui est devenu incontournable dans son club, remportant la Copa Libertadores et deux titres de champion du Brésil. D'après Goal, l'offre de 25 millions + 5 millions de bonus émise par l'Olympique de Marseille serait insuffisante pour Gerson, sous contrat jusqu'en 2023.