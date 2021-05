Les larmes de Luis Suarez, à nouveau champion d'Espagne

Luis Suarez a composté son cinquièmte titre de champion d'Espagne et il n'a pas oublié d'envoyer une petite pique au Barça.

Huit mois après avoir quitté le Barça, c'est donc Luis Suarez qui a le sourire. Alors que les Blaugrana ont vécu une saison très difficile, l'Uruguayen a, lui, trouvé le bonheur du côté de Madrid. Auteur de 21 buts cette saison en championnat, il a été l'un des grands artisans du sacre conquis par l'Atletico.

Tout un symbole, c'est lui qui a inscrit le but du titre, samedi soir, à Valladolid. L'Uruguayen était en larmes à l'issue de la rencontre. Des larmes de joie et de fierté, et il n'a pas oublié d'égratigner le Barça, au moment de célébrer ce titre de champion d'Espagne. "Ils m'ont méprisé et l'Atletico m'a ouvert ses portes. Je serai à jamais reconnaissant pour ça", insiste-t-il.

Une véritable revanche pour Luis Suarez et une aubaine pour l'Atletico, champion d'Espagne pour la onzième fois de son histoire.