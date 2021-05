🎥 L'énorme fête lilloise qui s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit

Le LOSC a Ă©tĂ© sacrĂ© champion de France ce dimanche aux dĂ©pens du PSG, et la fĂȘte aura Ă©tĂ© belle dans le Nord.

Avec sa victoire (1-2) sur la pelouse d'Angers, Lille a fini le travail et décroché son premier titre de champion de France depuis 10 ans et le départ d'un certain Eden Hazard. Un sacre qui aura été fêté jusqu'à tard dans la nuit - et probablement toute la nuit - par les supporters des Dogues, massés sur la Grand Place de Lille et célébrant sans considération aucune pour le couvre-feu.

Les joueurs sont arrivés à l'aéroport de Lille vers 5h du matin et ont été accueillis par environ 500 fans en folie, rapporte BFM TV. Quant à la fête en ville, elle aura finalement été dispersée par la police ...

The Lille party showing no signs of slowing down. pic.twitter.com/f54D62rke9 — Get French Football News (@GFFN) May 23, 2021