Made in Pro League : Terem Moffi, Lorient Express

Le foot européen, c'est terminé, place aux bilans et certains produits de Jupiler Pro League ont particulièrement brillé en Europe. C'est le cas de Terem Moffi, à la trajectoire véritablement météoritique.

Qui aurait parié sur Terem Moffi (22 ans) quand l'attaquant nigérian, absolument inconnu au bataillon, débarque au KV Courtrai en janvier 2020 en provenance ... de Lituanie, où il portait les couleurs de Riterias ? Personne, et le KVK tente là un vrai pari ... totalement réussi, Moffi empilant les buts (5 en 11 matchs) pour ne finalement être qu'une véritable étoile filante dans notre Pro League. Le tremplin dont il avait besoin.

Lorient Express

Il faut dire que Courtrai pouvait difficilement refuser l'offre, quasiment hors de proportions : 8 millions d'euros, pour un joueur ne comptant qu'une grosse dizaine de matchs dans un club de milieu de classement de Pro League après plusieurs années en Lituanie. Ils ont certainement été nombreux à se demander si les Merlus avaient la berlue, le tout "sans avoir pu visionner le joueur sur place" en raison du Covid-19, comme le précise le recruteur lorientais Stéphane Pedron pour Sofoot.

© photonews

Bref, si Courtrai tentait un pari plutôt innocent en amenant Moffi pour 150.000 euros au Stade des Éperons d'Or, Lorient prend de son côté un vrai risque. Un match, c'est tout ce qu'il faudra pour qu'on puisse souffler dans les loges du Moustoir : le temps pour le Nigérian de s'offrir un but et un assist face à Reims. La suite sera plus compliquée pour Lorient et le joueur, qui ne marque plus avant décembre, mais l'ancien courtraisien enclenche alors la cinquième vitesse : 5 matchs, 5 buts, notamment face à Monaco et Paris, la météorite Moffi traverse le ciel breton et y restera visible jusqu'au terme de la saison, claquant au total 14 buts en Ligue 1.

Ce mardi, Terem Moffi fête ses 22 ans ... par une sélection, la première, avec les Super Eagles où il retrouvera de nombreux autres attaquants made in Pro League - Victor Osimhen, Moses Simon, Peter Olayinka et bien sûr Paul Onuachu. Le Lorient Express est lancé, et le terminus est inconnu.

Hello everyone, the revised list for our friendly against @FecafootOfficie is here! #SoarSuperEagles pic.twitter.com/Ne9s3XlZgl — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) May 24, 2021