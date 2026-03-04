Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Domenico Tedesco ne sera pas sur le banc du Fenerbahçe ce mercredi soir pour le déplacement à Gaziantep en Coupe de Turquie. L'ancien sélectionneur des Diables souffre d'une pneumonie, mais devrait être rétabli d'ici le week-end.

Invaincu en 21 rencontres de championnat depuis son arrivée, Domenico Tedesco a parfaitement réussi ses débuts au Fenerbahçe, où il est considéré comme un "génie tactique".

Deuxième du championnat de Turquie à quatre longueurs du Galatasaray, l’entraîneur germano-italien jouit d’une image bien différente de celle qu’il avait en Belgique. Sa présence est jugée capitale dans un effectif comprenant notamment l’ancien gardien de Manchester City Ederson, ainsi que Nelson Semedo, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté et Marco Asensio.

Il ne sera cependant pas présent ce mercredi pour le déplacement du Fenerbahçe à Gaziantep, lors de la quatrième journée de la Coupe de Turquie (dont le premier tour se déroule sous la forme de poules de huit équipes), a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Domenico Tedesco atteint d’une pneumonie

Annoncé "atteint d’une grave infection" par le club, Tedesco souffrirait d’une pneumonie ayant fortement affecté ses poumons, selon le journaliste turc de Sports Digitale Yağız Sabuncuoğlu.

Le Fenerbahçe précise néanmoins que l’ancien sélectionneur des Diables, qui sera remplacé par son adjoint Zeki Murat Göle pour ce match, devrait être rétabli pour être sur le banc ce week-end lors de la rencontre de Super Lig face à Samsunspor.





Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.



Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında… pic.twitter.com/TF8MCxcx7i — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 4, 2026