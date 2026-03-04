Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Voici les arbitres désignés pour officier lors de la 28e journée de Jupiler Pro League. Lawrence Visser a été choisi pour Union - Genk, tandis qu'Erik Lambrechts dirigera Club de Bruges - Anderlecht.

L’étau se resserre à l’approche de la fin du championnat. La 28e journée de Pro League se jouera ce week-end et s’annonce cruciale, à la fois pour la course à la dernière place du top 6 et pour la lutte afin d’éviter les play-downs. Voici la liste des arbitres désignés pour les rencontres de ce week-end.

6/03/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIERE – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : JASPER VERGOOTE
Assistant 1 : MICHAEL GEEROLF
Assistant 2 : MARTIJN TIESTERS
Quatrième officiel : RUBEN CALLUY
VAR : BRENT STAESSENS
AVAR : KOEN THIJS
RO : ALEXANDER BRALEY

7/03/2026 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : NATHAN VERBOOMEN
Assistant 1 : MATHIAS HILLAERT
Assistant 2 : MAARTEN TOEBACK
Quatrième officiel : TOM STEVENS
VAR : SIMON BOURDEAUD'HUI
AVAR : MICHELE SEELDRAEYERS
RO : JEROME MEYS

7/03/2026 – 18:15 | F.C.V. DENDER E.H. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : JAN BOTERBERG
Assistant 1 : NICK SENECAUT
Assistant 2 : TOM VANPOUCKE
Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA
VAR : KEN VERMEIREN
AVAR : JORDY VERMEIRE
RO : JARI VAN LAERE

7/03/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK

Arbitre : LAWRENCE VISSER
Assistant 1 : RUBEN WYNS
Assistant 2 : THIBAUD NIJSSEN
Quatrième officiel : KEVIN VAN DAMME
VAR : WESLI DE CREMER
AVAR : LENNERT JANS
RO : ISTVAN LAGAERT

Lire aussi… Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

8/03/2026 – 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : ERIK LAMBRECHTS
Assistant 1 : JO DE WEIRDT
Assistant 2 : KEVIN MONTENY
Quatrième officiel : WESLI DE CREMER
VAR : BRAM VAN DRIESSCHE
AVAR : ELLA DE VRIES
RO : GLENN CLAES

8/03/2026 – 16:00 | K.A.A. GENT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : LOTHAR D'HONDT
Assistant 1 : GIANNI SEELDRAEYERS
Assistant 2 : NICO CLAES
Quatrième officiel : SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR : BERT PUT
AVAR : QUENTIN BLAISE
RO : ROEL BENSCH

8/03/2026 – 18:30 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. STANDARD DE LIEGE

Arbitre : NICOLAS LAFORGE
Assistant 1 : LAURENT CONOTTE
Assistant 2 : VITO DI VINCENZO
Quatrième officiel : ANTHONY LETELLIER
VAR : QUENTIN PIRARD
AVAR : NICOLAS MASZOWEZ
RO : MEHDI SAYOUD

8/03/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : BERT VERBEKE
Assistant 1 : YVES DE NEVE
Assistant 2 : JONAS VAN DYCK
Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA
VAR : KEVIN VAN DAMME
AVAR : MICHAEL GEEROLF
RO : NIELS BOSSUYT

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20
Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
1
Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

12:40
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard Analyse

Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

11:40
Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

12:00
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

13:30
Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

06:00
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

03/03
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved