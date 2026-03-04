Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Voici les arbitres désignés pour officier lors de la 28e journée de Jupiler Pro League. Lawrence Visser a été choisi pour Union - Genk, tandis qu'Erik Lambrechts dirigera Club de Bruges - Anderlecht.

L’étau se resserre à l’approche de la fin du championnat. La 28e journée de Pro League se jouera ce week-end et s’annonce cruciale, à la fois pour la course à la dernière place du top 6 et pour la lutte afin d’éviter les play-downs. Voici la liste des arbitres désignés pour les rencontres de ce week-end.

6/03/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIERE – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : JASPER VERGOOTE

Assistant 1 : MICHAEL GEEROLF

Assistant 2 : MARTIJN TIESTERS

Quatrième officiel : RUBEN CALLUY

VAR : BRENT STAESSENS

AVAR : KOEN THIJS

RO : ALEXANDER BRALEY

7/03/2026 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : NATHAN VERBOOMEN

Assistant 1 : MATHIAS HILLAERT

Assistant 2 : MAARTEN TOEBACK

Quatrième officiel : TOM STEVENS

VAR : SIMON BOURDEAUD'HUI

AVAR : MICHELE SEELDRAEYERS

RO : JEROME MEYS

7/03/2026 – 18:15 | F.C.V. DENDER E.H. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : JAN BOTERBERG

Assistant 1 : NICK SENECAUT

Assistant 2 : TOM VANPOUCKE

Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA

VAR : KEN VERMEIREN

AVAR : JORDY VERMEIRE

RO : JARI VAN LAERE

7/03/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK

Arbitre : LAWRENCE VISSER

Assistant 1 : RUBEN WYNS

Assistant 2 : THIBAUD NIJSSEN

Quatrième officiel : KEVIN VAN DAMME

VAR : WESLI DE CREMER

AVAR : LENNERT JANS

RO : ISTVAN LAGAERT



8/03/2026 – 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : ERIK LAMBRECHTS

Assistant 1 : JO DE WEIRDT

Assistant 2 : KEVIN MONTENY

Quatrième officiel : WESLI DE CREMER

VAR : BRAM VAN DRIESSCHE

AVAR : ELLA DE VRIES

RO : GLENN CLAES

8/03/2026 – 16:00 | K.A.A. GENT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : LOTHAR D'HONDT

Assistant 1 : GIANNI SEELDRAEYERS

Assistant 2 : NICO CLAES

Quatrième officiel : SIMON BOURDEAUD'HUI

VAR : BERT PUT

AVAR : QUENTIN BLAISE

RO : ROEL BENSCH

8/03/2026 – 18:30 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. STANDARD DE LIEGE

Arbitre : NICOLAS LAFORGE

Assistant 1 : LAURENT CONOTTE

Assistant 2 : VITO DI VINCENZO

Quatrième officiel : ANTHONY LETELLIER

VAR : QUENTIN PIRARD

AVAR : NICOLAS MASZOWEZ

RO : MEHDI SAYOUD

8/03/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : BERT VERBEKE

Assistant 1 : YVES DE NEVE

Assistant 2 : JONAS VAN DYCK

Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA

VAR : KEVIN VAN DAMME

AVAR : MICHAEL GEEROLF

RO : NIELS BOSSUYT