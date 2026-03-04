Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League
Voici les arbitres désignés pour officier lors de la 28e journée de Jupiler Pro League. Lawrence Visser a été choisi pour Union - Genk, tandis qu'Erik Lambrechts dirigera Club de Bruges - Anderlecht.
L’étau se resserre à l’approche de la fin du championnat. La 28e journée de Pro League se jouera ce week-end et s’annonce cruciale, à la fois pour la course à la dernière place du top 6 et pour la lutte afin d’éviter les play-downs. Voici la liste des arbitres désignés pour les rencontres de ce week-end.
6/03/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIERE – R. ANTWERP F.C.
Arbitre : JASPER VERGOOTE
Assistant 1 : MICHAEL GEEROLF
Assistant 2 : MARTIJN TIESTERS
Quatrième officiel : RUBEN CALLUY
VAR : BRENT STAESSENS
AVAR : KOEN THIJS
RO : ALEXANDER BRALEY
7/03/2026 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.V.C. WESTERLO
Arbitre : NATHAN VERBOOMEN
Assistant 1 : MATHIAS HILLAERT
Assistant 2 : MAARTEN TOEBACK
Quatrième officiel : TOM STEVENS
VAR : SIMON BOURDEAUD'HUI
AVAR : MICHELE SEELDRAEYERS
RO : JEROME MEYS
7/03/2026 – 18:15 | F.C.V. DENDER E.H. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Arbitre : JAN BOTERBERG
Assistant 1 : NICK SENECAUT
Assistant 2 : TOM VANPOUCKE
Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA
VAR : KEN VERMEIREN
AVAR : JORDY VERMEIRE
RO : JARI VAN LAERE
7/03/2026 – 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK
Arbitre : LAWRENCE VISSER
Assistant 1 : RUBEN WYNS
Assistant 2 : THIBAUD NIJSSEN
Quatrième officiel : KEVIN VAN DAMME
VAR : WESLI DE CREMER
AVAR : LENNERT JANS
RO : ISTVAN LAGAERT
8/03/2026 – 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. – R.S.C. ANDERLECHT
Arbitre : ERIK LAMBRECHTS
Assistant 1 : JO DE WEIRDT
Assistant 2 : KEVIN MONTENY
Quatrième officiel : WESLI DE CREMER
VAR : BRAM VAN DRIESSCHE
AVAR : ELLA DE VRIES
RO : GLENN CLAES
8/03/2026 – 16:00 | K.A.A. GENT – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Arbitre : LOTHAR D'HONDT
Assistant 1 : GIANNI SEELDRAEYERS
Assistant 2 : NICO CLAES
Quatrième officiel : SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR : BERT PUT
AVAR : QUENTIN BLAISE
RO : ROEL BENSCH
8/03/2026 – 18:30 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. STANDARD DE LIEGE
Arbitre : NICOLAS LAFORGE
Assistant 1 : LAURENT CONOTTE
Assistant 2 : VITO DI VINCENZO
Quatrième officiel : ANTHONY LETELLIER
VAR : QUENTIN PIRARD
AVAR : NICOLAS MASZOWEZ
RO : MEHDI SAYOUD
8/03/2026 – 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – CERCLE BRUGGE K.S.V.
Arbitre : BERT VERBEKE
Assistant 1 : YVES DE NEVE
Assistant 2 : JONAS VAN DYCK
Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA
VAR : KEVIN VAN DAMME
AVAR : MICHAEL GEEROLF
RO : NIELS BOSSUYT
