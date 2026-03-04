Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Photo: © photonews
Nazinho va-t-il bientôt quitter la Belgique ? Le joueur du Cercle de Bruges attire en tout cas beaucouip d'intérêt.

Selon les informations, souvent assez fiables, de Sky Germany, le Vfb Stuttgart garderait un oeil attentif sur Nazinho (22 ans), le défenseur latéral du Cercle de Bruges. L'actuel 4e de Bundesliga serait séduit par le profil du Portugais, très offensif et créatif.

Cette saison, Nazinho a déjà inscrit trois buts et délivré 4 passes décisives pour le Cercle de Bruges. Il est, ces dernières saisons, devenu un incontournable pour les Groen & Zwart et l'un des meilleurs latéraux de Belgique.

Nazinho sur le départ ? 

Régulièrement cité sur le départ, Nazinho ne devrait a priori pas rester une saison de plus en D1A. S'il est encore sous contrat jusqu'en 2028, il est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt et le Cercle peut donc espérer toucher gros.

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany, Stuttgart aurait d'ores et déjà contacté le Cercle de Bruges et l'entourage du joueur. On ne parle cependant que de discussions préliminaires à ce stade.


Nazinho serait également suivi par plusieurs clubs européens et on se rappelle que l'été dernier déjà, de nombreuses rumeurs faisaient état d'un départ potentiellement vers la Liga espagnole. 

Cercle de Bruges
Flavio Nazinho

