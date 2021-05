Vers une grande lessive estivale du côté du Standard de Liège : "Il faut casser pour reconstruire"

L'entraîneur principal du matricule 16 est dorénavant tourné vers la saison prochaine, et n'a pas manqué de dire qu'il voulait faire table rase pour l'exercice 2021-2022.

Le Standard de Liège est en reconstruction. Mbaye Leye veut que ses jeunes talents soient épaulés et guidés par de "vrais leaders" comme il n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse. Le T1 des Rouches veut des joueurs concernés et ne veut pas que les talents liégeois soient mal influencés dans leur progression. "Il faut qu'ils soient entourés par des joueurs avec une bonne attitude, sinon après trois mois, les jeunes feront la même chose que les leaders actuels et on retrouvera le même cycle habituel du Standard", avait confié le technicien sénégalais en faisant référence à ces hauts et ces bas du club liégeois après la défaite contre Ostende.

Le coach des Rouches a fait des choix ces dernières semaines et n'a pas hésité à mettre des joueurs expérimentés sur le banc voire même les envoyer en tribunes. D'ailleurs, Maxime Lestienne et Mehdi Carcela n'étaient pas sur la feuille de match samedi dernier contre le KVO. Les deux attaquants ainsi que ceux qui n'étaient pas retenus dans les 18 contre les Côtiers peuvent-ils quitter le Standard la saison prochaine ? "Cela peut être une déduction, mais j'ai été très clair dans mes choix. À un moment, il faut casser pour reconstruire, il faut effectuer des choix et ne pas avoir peur", a lâché Leye.

Les Rouches vont se séparer de plusieurs éléments cet été, et Maxime Lestienne et Mehdi Carcela devraient en faire partie. C'est également le cas pour Obbi Oulare (reversé dans le noyau B depuis janvier), Felipe Avennati (prêté à l'Antwerp depuis janvier), Aleksandar Boljevic (prêté à Eupen depuis janvier). Duje Cop, a de son côté déjà quitté le club il y a deux semaines.

© photonews

Noë Dussenne, Eden Shamir et Collins Fai ne seront pas retenus non plus. Concernant les transferts estivaux, Laurent Jans quittera les Rouches étant donné que l'option d'une année supplémentaire n'a pas été levée, et Eddy Sylvestre, sous contrat jusqu'en 2024, peut s'en aller étant donné qu'il n'a disputé qu'une rencontre avec le matricule 16.