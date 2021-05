Rudi Garcia vide son sac et charge Juninho : "Il a mis quelques coups-francs contre son camp cette saison"

L'ex-entraîneur de l'OL a réglé ses comptes avec son ancien directeur sportif.

L'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais a décidé de charger Juninho au micro de la radio RMC. "Il manque d’expérience. Il est plein d’envie mais parfois, son envie le fait un peu déborder de son cadre et venir marcher sur les plates-bandes du coach. (...) C’est dommage de ne pas collaborer et d’être trop épidermique sur certaines décisions. La dernière étant, avant la victoire à Monaco (3-2), le fait de vouloir sortir carrément du groupe jusqu’à la fin de saison, Depay, Cherki et Aouar. Là encore, je ne sais pas qui aurait marqué le premier et le troisième but à Monaco, et on se serait affaibli. Avoir une ligne de conduite, pour que tous les joueurs filent droit et donnent le meilleur d’eux-mêmes, c’est très bien. Mais il y a des choses à faire pour ne pas mettre le sportif en danger", a lâché Rudi Garcia.

"Avec les saisons, il apprendra et va se bonifier. Ça a été un joueur formidable. J’espère qu’il deviendra un grand directeur sportif. Mais il a besoin d’expérience. J’ai eu l’impression que de temps en temps, il a mis quelques coups-francs contre son camp cette saison. Ça, c’est un peu embêtant", a conclu le technicien français.