Youri Tielemans vers un grand club anglais ?

Youri Tielemans a été désigné joueur d'une très belle saison à Leicester City, et pourrait bien rester chez les Foxes. Mais il peut compter sur l'intérêt de Liverpool.

Leicester City est devenu avec les années un club qui compte en Angleterre et se bat pour la Ligue des Champions, mais en termes financiers, les Foxes resteront encore à la merci de grosses offres pour ses cadres ; Youri Tielemans pourrait-il dès lors quitter Leicester pour Liverpool ? Selon le Nieuwsblad, l'intérêt des Reds pour le Diable Rouge serait réel.

Liverpool se cherche un milieu de terrain depuis le départ de Wijnaldum, et Youri Tielemans pourrait être le profil recherché. Cependant, l'ancien d'Anderlecht semblait proche d'une prolongation de contrat et celle-ci pourrait donc signifier un séjour plus long à Leicester City ...