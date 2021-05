Edward Still, un coach 2.0 à Charleroi? "Je suis un entraîneur de foot, pas un statisticien ou un geek"

À 30 ans, Edward Still incarne à merveille la nouvelle génération d'entraîneurs qui se fait une place au soleil aux quatre coins de l'Europe. Mais, s'il va amener de nouvelles méthodes à Charleroi, il insiste: il est avant tout un coach à part entière.

Edward Still ne cache d'ailleurs pas qu'il a l'intention de se servir des statistiques et des datas pour mener sa mission carolo à bien. Un entraîneur 2.0? "Je suis un entraîneur de foot, pas un statisticien ou un geek", souriait-il jeudi, lors de sa première conférence de presse au Stade du Pays de Charleroi.

À 30 ans, le nouvel architecte du Sporting de Charleroi est pourtant conscient qu'il arrive dans le Hainaut avec un profil "atypique". "Je ne suis pas un ancien joueur, donc, oui, j'ai un profil sans doute différent de la plupart des autres coachs et je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours été très ouvert et très direct par rapport à ça."

Tout comme par rapport aux méthodes qu'il a l'intention de mettre en pratique dans sa nouvelle fonction. "Il y a énormément d'outils disponibles aujourd'hui et, s'ils sont là, autant les utiliser", argumente-t-il.

Après avoir peaufiné ses réflexes aux côtés d'Ivan Leko, Edward Still sera désormais le maître à bord et il veut mettre son expérience à profit pour faire grandir son nouveau club. "J'ai acquis une certaine expertise dans l'analyse vidéo et statistiques, mais ce ne sont que des moyens. Il s'agit peut-être de 5 à 10% de ce qui est important, mais si ça peut nous aider, il faut les utiliser."

C'est aussi pour ça qu'Edward Still a amené plusieurs experts dans ses valises: Nicolas Still a rejoint Damien Januel pour l'analyse vidéo, Baptiste Henry sera datas analyste. "C'est important d'avoir des experts à nos côtés dans différents rôles, cela nous permettra de prendre les bonnes décisions en tant que staff", conclut-il.