Un joueur de la Juventus proposé au PSG

Le Brésilien avait rejoint les Bianconeri l'été dernier en provenance du Barça.

Arthur (24 ans, 32 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a peu joué avec la Juventus cette saison et le Brésilien aurait déjà des envies de départ. Le milieu brésilien n'est pas satisfait de son temps de jeu dans le Piémont et devrait partir cet été.

Ses représentants l'ont même proposé au Paris Saint-Germain, selon le Corriere dello Sport. Le club de la capitale serait même la destination privilégiée par ses agents. Mais rien ne dit que le PSG, qui cible plutôt Eduardo Camavinga (Rennes) à ce poste, donnera suite à cette proposition.