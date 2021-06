Officiel : Le Celtic tient son nouvel entraîneur

En quête d'un nouvel entraîneur, le club écossais a enfin trouvé son nouveau T1.

Le Celtic vient d'annoncer l'arrivée d'Ange Postecoglou au poste de manager. Ce dernier officiait auparavant chez les Yokohama F. Marinos. L'ancien sélectionneur de l'Australie va entraîner en Europe pour la première fois de sa carrière. Il avait notamment dirigé les Australiens au Mondial 2014 au Brésil et à la Coupe des Confédérations 2017 en Russie (élimination au premier tour dans les deux compétitions), mais a remporté la Coupe d'Asie en 2015.

"L'opportunité qui m'a été donnée est l'un des plus grands honneurs dans le monde du football et la responsabilité de diriger ce magnifique club est une responsabilité", a déclaré l'Australien dans le communiqué du club écossais. "Le Celtic est l'un des noms du football mondial, cela ne fait aucun doute - un club immense, une véritable institution et bien plus encore - une vraie histoire, une vraie authenticité et une vraie âme. Je sais que le Celtic est un véritable mode de vie pour tant de gens et je connais les exigences qui accompagnent ce poste - je suis prêt à faire tout ce que je peux pour répondre à ces exigences."