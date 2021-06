Officiel : Seraing accueillera quatre prêts du FC Metz en D1A

Le RFC Seraing et le FC Metz vont continuer leur collaboration en D1A : quatre joueurs, dont le nouveau venu Mathieu Cachbach, évolueront chez les Métallos la saison prochaine.

Le FC Metz a officialisé ce jeudi que trois joueurs retourneraient en prêt au Pairay la saison prochaine et découvriront donc la D1A : le portier Guillaume Dietsch et les milieux Sami Lahssaini et Rayan Djedje. Un quatrième les rejoindra : le jeune milieu belge Mathieu Cachbach (21 ans), dont nous vous annoncions le prêt en exclusivité plus tôt cette semaine.

Cachbach a signé son premier contrat professionnel ce mercredi, tout comme Djedje.