Euro : Le petit Poucet autrichien face à l'ogre italien

Ce samedi soir (21H), l'Italie affronte l'Autriche à Londres en huitième de finale de l'Euro 2020.

Avec un maximum de points en phase de groupe sans encaisser le moindre but lors du premier tour, l'Italie a marqué l'histoire de la compétition. Elle est devenue la première nation à gagner ses trois rencontres sans encaisser un seul but en phase finale d'un Euro. La Squadra Azzura ne cesse d'impressionner les observateurs avec son jeu offensif, fluide et appliqué. En face, l'Autriche a terminé à deuxième place du Groupe C, derrière les Pays-Bas, synonyme d'une première qualification pour la phase à élimination directe en trois participations à la phase finale de l'Euro.

Après un passage à vide, la Nazionale est de retour au plus haut niveau. Absents de la Coupe du monde 2018, les Transalpins ont reconstruit leur équipe sous la houlette de Roberto Mancini.

© photonews

Depuis sa défaite (1-0) contre le Portugal à Lisbonne en Nations League le 10 septembre 2018, l'équipe de Roberto Mancini est désormais invaincue depuis 30 matchs (25 victoires et 5 nuls), égalant la série d'invincibilité de 30 matchs de Vittorio Pozzo. Il fallait remonter à la période 1935-1939 pour trouver trace de cette série (25 succès, 5 partages). Au surplus, la Nazionale reste tout simplement sur 11 victoires sans encaisser le moindre but.

© photonews

Malgré la présence de joueurs expérimentés comme Alaba, Arnautovic, Dragovic, Lainer, Hinteregger et Sabitzer, l'Autriche ressemble à un petit poucet face au géant italien qui enchaîne les bons résultats. "Dans cette phase du tournoi, il n'y a pas d'adversaire facile. L'Italie n'a pas perdu depuis une éternité, mais il y aura peut-être un moment où elle perdra à nouveau. Il sera important pour nous de nous préparer avec concentration et de récupérer, puis nous ferons tout notre possible pour gagner à Londres. Ce sera difficile, mais l'équipe est impatiente et prête. J'ai un plan", a toutefois prévenu Franco Foda, le sélectionneur de l'Autriche sur le site de l'UEFA.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à un match amical disputé à Nice en août 2008, qui s'est soldé par un résultat nul de 2-2.

Les compos probables :

Italie : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Incertains : Florenzi (mollet), Chiellini (cuisse)



Autriche : Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović

Absent : Lazaro (cuisse)



Le vainqueur de ce match affrontera la Belgique ou le Portugal, tenant du titre, en quart de finale à la Football Arena de Munich le 2 juillet.