Bader Al-Mutawa, le nouveau recordman de sélections nationales

Bader Al-Mutawa est entré (pour le moment) dans le livre des records. Avec ses 185 sélections, l'international koweïtien est devenu le premier joueur à être le plus sélectionné avec son pays.

Il a battu le record détenu l'ex-Anderlechtois Ahmed Hassan qui compte 184 sélections avec l'Egypte. Le Koweït joue actuellement des matches de qualification afin de prendre part à la Coupe arabe.

Malgré ses 36 ans, Al-Mutawa semble décidé à faire évoluer son record, lui évolue actuellement au pays du côté du Qadsia SC.

🥇 Bader Al Mutawa (185)

🥈 Ahmed Hassan (184)



🧢 All hail the most-capped player in men's international history 🙇



