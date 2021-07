Luis Enrique devrait prolonger à la tête de la Roja

Le sélectionneur espagnol et son équipe ont apporté un vent de fraîcheur dans cet Euro.

L'aventure de Luis Enrique sur le banc de la sélection espagnole pourrait se poursuivre encore pendant de nombreuses années. Éliminé en demi-finale de l'Euro 2020 contre l'Italie, la Roja a fait un très beau parcours emmenant la Nazionale jusqu'à la séance de tir au but. D'après les informations de AS, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, est très satisfait de son sélectionneur et souhaiterait le prolonger une fois que la qualification pour la Coupe du monde 2022 sera actée.

En poste depuis 2018, le bail de l'ancien entraîneur du Barça court jusqu'en 2022. Luis Rubiales se doit de rester fidèle à la tradition de la fédération espagnole de ne pas prolonger ses sélectionneurs avant une qualification en phase finale de la Coupe du monde acquise. Une fois celle-ci obtenue, Luis Enrique devrait se voir proposer une prolongation de contrat jusqu'à l'Euro 2024.