Raheem Sterling: une saison en demi-teinte, un Euro canon

Et si c'était lui, l'homme du tournoi? Il faudra, évidemment, attendre la finale pour se prononcer, mais l'ailier de Manchester City a crevé l'écran depuis le coup d'envoi de l'Euro et il sera très attendu, à Wembley dimanche soir, contre l'Italie.

Et pourtant... Raheem Sterling avait vécu une saison plutôt compliquée du côté de Manchester City. D'un point de vue collectif, l'Anglais a ajouté un titre de champion d'Angleterre et une Coupe de la Ligue à son palmarès et il a disputé la première finale de Ligue des Champions de sa carrière contre Chelsea. Finale lors de laquelle il était d'ailleurs titulaire.

Moins prolifique avec City...

Mais à titre purement individuel, Raheem Sterling a sans doute vécu l'un de ses exercices les plus difficiles depuis qu'il a signé à Manchester City. Transparent en Ligue des Champions, il n'a été décisif dans aucun match de la phase finale.

En Premier League, il n'a inscrit 'que' dix buts. Loin de ses standards mancuniens: il n'avait plus été aussi peu décisif en championnat depuis quatre ans et sa première saison avec City. Au cours des trois derniers exercices, il avait facturé 18, 17 et 20 buts.

Intenable avec le Three Lions

Mais Raheem Sterling a su choisir son moment pour briller. Dès l'entame de l'Euro, c'est lui qui a guidé l'Angleterre. Auteur des trois premiers buts des Three Lions, il a été tout aussi pétillant, en demi-finale. Outre le penalty et l'autobut provoqués, Le Cityzen a aussi réussi dix dribbles contre le Danemark, record du tournoi.

Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et la défense italienne sont prévenus: ce Sterling-là a des jambes de feu et il a bien l'intention de montrer la voie aux Three Lions dans la conquête de leur premier trophée majeur depuis le Mondial 1966. L'un des hommes à suivre à Wembley ce soir!