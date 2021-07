Mauvaise nouvelle pour Alphonso Davies et le Bayern

Le Canadien a dû renoncer à la Gold Cup et son début de saison pourrait être menacé.

Leader de la sélection canadienne, Alphonso Davies n'était pas sur la pelouse pour les débuts du Canada en Gold Cup, la nuit dernière, contre la Martinique. Et pour cause: le latéral s'est blessé lors de la préparation du tournoi et est déjà rentré à Munich.

Il souffre d'une déchirure ligamentaire au niveau de la cheville, précise le Bayern qui ne se prononce pas sur la durée d'indisponibilité, mais le Canadien risque de manquer le début de saison avec son club.