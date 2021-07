Thiago Silva se fait dézinguer par la presse brésilienne

Les propos du défenseur central sont mal passés auprès de la presse brésilienne.

Thiago Silva n’a pas apprécié les critiques envers le Brésil après sa défaite en finale de la Copa America face à l’Argentine (1-0). Le capitaine de la Seleçao l'avait fait savoir dans un post Instagram. "Ah et pour ceux qui étaient contre nous, j'espère que vous êtes heureux !!! Mais ne venez pas jouer les amis pour obtenir quoi que ce soit (interviews, billets pour emmener les enfants et les amis aux matchs, maillots ou photos)", a ainsi lâché le joueur de Chelsea.

Une partie de la presse brésilienne n'a pas bien accueilli les propos de joueur âgé de 36 ans. Band Velloso, commentateur pour Os Donos da Bola, a réagi en remettant en question le rôle de capitaine du défenseur. "Il arrive pour disputer des tirs au but, s'assoit par terre dos au but et pleure. Qui est ce capitaine ? Je pense qu'il y a des gens bien meilleurs pour ce rôle. Ensuite, il dit qu'il y a des gens qui vont demander une photo, un billet. Je n'en ai jamais eu besoin", a-t-il expliqué dans des propos relayés par UOL.