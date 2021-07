Antonio Cassano a des doutes concernant Gianluigi Donnarumma

Jeudi, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en obtenant la signature libre de meilleur joueur de l'Euro 2020.

Gianluigi Donnarumma (22 ans, 48 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021) est le nouveau portier du Paris Saint-Germain. Un recrutement salué de toutes parts, sauf par Antonio Cassano. L’Italien a émis de sérieux doutes sur les réelles qualités de son compatriote et son choix de rejoindre le club français.

"S'il est le gardien le plus fort du monde, pourquoi le Bayern Munich ou le Real Madrid ne vont pas le chercher. Même Barcelone. Neuer a 36 ans, si vraiment c'est le meilleur gardien du moment, alors prenez Courtois et Ter Stegen et renvoyez-les. Au lieu de cela, il va au PSG", a lâché l’ancien attaquant de l’Inter Milan depuis la plateforme Twitch.

Drôle de critique envers le jeune portier déjà considéré comme l'une des références à son poste, et qui vient surtout de remporter le titre de meilleur joueur de l’Euro après le sacre de l’Italie.