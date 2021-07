Arsenal va mettre près de 60 millions d'euros sur un défenseur de Brighton & Hove Albion

Arsenal va réaliser un mercato actif : alors que l'officialisation de l'arrivée d'Albert Sambi Lokonga est imminente, les Gunners ont trouvé leur renfort défensif du mercato.

Ben White (23 ans), défenseur central de Brighton & Hove Albion auteur d'une solide saison (39 matchs toutes compétitions confondues), devrait rejoindre Arsenal : d'après les informations de Sky Sports, les Gunners et Brighton auraient trouvé un accord à hauteur de 50 millions de livres (58 millions d'euros environ) pour le transfert de l'international anglais, qui disputait sa première saison en Premier League après un prêt concluant à Leeds United en Championship en 2019-2020.

White est devenu international anglais en juin dernier, disputant les deux matchs amicaux de préparation avant l'Euro (il était titulaire et a disputé 90 minutes face à la Roumanie) et étant ensuite sélectionné par Gareth Southgate pour la compétition. Le défenseur de Brighton ne disputera cependant pas une minute à l'Euro 2020, prenant place sur le banc contre la Croatie et la Tchéquie.