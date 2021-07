Wayne Bridge : "Je déteste Roberto Mancini"

En froid avec l'entraîneur italien depuis leur passage commun à Manchester City (2009-2013), l'ancien défenseur anglais a dit tout le mal qu'il pensait de lui.

Alors que Roberto Mancini vient de remporter l'Euro avec l'Italie face à l'Angleterre, Wayne Bridge est sorti du silence pour dire à quel point il n'aimait pas le technicien italien.

"Je déteste Mancini, tout le monde sait que je n'ai aucun amour pour lui. Non seulement ma famille applaudissait pour l'Angleterre, mais elle applaudissait aussi pour la défaite de Mancini, ce qui nous a fait encore plus mal", a révélé l'ancien joueur de Manchester City pour Betting Expert. "Il a remporté le championnat à Manchester City, donc les fans de City vont l'adorer, mais si vous regardez les joueurs et l'équipe qu'il avait, ce n'est pas lui en tant que manager qui a gagné", a lâché l'ancien défenseur dont la rancœur est visiblement très tenace.