Bersant Celina victime d'un problème cardiaque lié au coronavirus

Bersant Celina est au repos forcé pendant au moins trois mois après avoir été victime d'un problème cardiaque lié au coronavirus. Linfection dont souffre le joueur de 24 ans est une péricardite, empêchant le coeur de se contracter normalement, selon une info d’un journaliste kosovar relayée par L’Équipe.

La suite de la carrière de l’ancien joueur de Manchester City pourrait être remise en question si cette infection devenait une maladie chronique.

