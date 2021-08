Jordi Condom lucide : "Le carton rouge change tout ? Oui et non ..."

Seraing n'a pas vraiment existé au Lotto Park. Après le carton rouge, mais en vérité, pas vraiment avant non plus ...

Certes, le RFC Seraing proposait quelques contres et quelques possessions de balle intéressantes durant la première demi-heure de jeu, mais restait globalement sur le fil du rasoir jusqu'à l'expulsion de Benjamin Boulenger - qui n'est, au final, que la conséquence de cette domination anderlechtoise. "Si le carton rouge change tout ? Oui et non, car même à 11, c'était difficile", soupire Jordi Condom en conférence de presse. "Disons qu'à 11, tu as la possibilité de tenter des choses, en contre, sur corner ...".

Pas question, chez l'Espagnol, de critiquer la décision de Mr Smet. "La rouge, c'est notre faute, pas celle de l'arbitre. Elle est logique. Nous avons été naïfs, ça fait partie de ce processus d'apprentissage", regrette Condom. "Il y a quand même un point paradoxal : quand nous restions bas, nous posions problème à Anderlecht qui ne trouvait pas la faille ... puis nous encaissons le 1-0 sur une phase offensive de notre part ! Un un-contre-un perdu par Marius. Une fois le but encaissé, nous nous désorganisons".

Seraing "joue un autre championnat"

Si la note est salée, Jordi Condom relativise et pense déjà à plus tard : "Le seul objectif restant, ça a été de ne pas perdre plus de joueurs pour la suite, car nous ne jouons pas le même championnat qu'Anderlecht", se résigne-t-il. "Il y a notamment un petit bobo pour Antoine Bernier, d'où sa sortie à la pause. C'est problématique".