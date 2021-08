Mourinho rêve d'un joueur du PSG

Le "Special One" n'a pas terminé son mercato et lorgne vers un joueur du PSG.

Avec le départ attendu du buteur Edin Dzeko à l'Inter Milan, l'AS Roma recherche activement un buteur sur ce mercato d'été. Depuis plusieurs semaines, le club italien ne cache pas son intérêt pour l'avant-centre du Paris Saint-Germain Mauro Icardi (28 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison). Et d'après les informations du quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, le dernier 7e de Serie A rêve toujours de s'attacher les services de l'international argentin.

Avec l'arrivée de Lionel Messi à Paris, le temps de jeu de l'ancien joueur de l'Inter Milan risque encore de diminuer et la Roma veut profiter de la situation pour le recruter. Cependant, le salaire d'Icardi représente un obstacle majeur pour les dirigeants romains. Et de son côté, le Parisien a toujours clamé son intention de rester chez le vice-champion de France...