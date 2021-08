Officiel: Illan Meslier prolonge à son tour à Leeds

Auteur de bonnes performances sous les couleurs de Leeds, le gardien Illan Meslier (21 ans) a été récompensé par ses dirigeants ! Ce vendredi, le jeune talent français a été officiellement prolongé jusqu'en juin 2026 par les Peacocks.

Pour rappel, le dernier 9e de Premier League a annoncé jeudi la signature d'un nouveau contrat jusqu'au terme de la saison pour l'entraîneur Marcelo Bielsa.

Proud to sign an extension with this incredible club!



Thank you to all the staff, players and fans that have helped me so far. WE ARE LEEDS! 💙💛#MOT pic.twitter.com/anvijs9AEI