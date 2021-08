Patrick Bamford s'engage dans la durée avec Leeds

Un nouveau contrat longue durée pour l'attaquant des Whites.

Homme fort de Leeds la saison dernière, Patrick Bamford a décidé de prolonger l'aventure: il a signé un nouveau contrat de cinq ans avec les Whites.

Longtemps propriété de Chelsea, Patrick Bamford avait rejoint Middlesbrough en 2017, avant de signer à Leeds un an plus tard. Il y est vite devenu l'un des hommes forts et il a confirmé la saison dernière, pour le retour de Leeds en Premier League, en inscrivant 17 buts et en distillant 8 assists en 38 matchs de championnat.