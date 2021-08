Liga : deux anciens attaquants de D1A tenus en échec par Villarreal et Valence

Titulaire face à Villarreal ce samedi, avec l'Espanyol Barcelone, l'ancien attaquant d'Anderlecht Landry Dimata n'a pas réussi à inscrire son nom au tableau d'affichage, tout comme Carlos Bacca pour Grenade.

Triste journée en Espagne. Aujourd’hui, la deuxième journée de Liga n’a pas été très prolifique : sur les trois matchs joués, seul trois buts ont été inscrits. L’Espanyol Barcelone et Villarreal, puis Grenade et Valence se sont tenus en échec ce samedi après-midi. Reste à savoir si l'Athletic et le FC Barcelone feront mieux ce soir (22h).

Espanyol Barcelone – Villarreal : Landry Dimata muet, son adversaire aussi

Titulaire au coup d’envoi de la rencontre, Landry Dimata n’a pas trouvé la faille face au sous-marin jaune. L’ancien Mauve a cédé sa place à Lei Wu en seconde période (67ème). Les hommes d’Unaï Emery n’ont pas fait parler la poudre non plus, malgré la présence de Gerard Moreno (30 buts la saison dernière). Score final : 0-0.

Grenade – Valence : balle au centre

En revanche, les filets ont tremblé en Andalousie. Carlos Soler a répondu à Luis Javier Suárez Charris, auteur de l’ouverture du score (11ème). Le Valencien a égalisé sur penalty, en toute fin de match (88ème). Score final : 1-1. À noter que l’ancien Brugeois, Carlos Bacca, était présent dans le onze de base des locaux.