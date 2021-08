Un partage pour Christian Benteke avec Palace

Christian Benteke a retrouvé le onze de base avec Crystal Palace, mais a dû se contenter du partage.

Battu à Chelsea en ouverture le week-end dernier, le Crystal Palace de Patrick Vieira a engrangé son premier point de la saison, contre les promus de Brentford. Une rencontre sans but, avec Christian Benteke dans le onze de base, contrairement à la semaine dernière (0-0).

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Leeds a arraché le point du partage contre Everton, grâce à un but de Raphinha à 20 minutes du terme (2-2) et Aston Villa a dompté Newcastle grâce à des buts de Danny Ings et Anwar El-Ghazi (2-0).