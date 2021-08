La presse espagnole envoie (encore) Kylian Mbappé au Real Madrid

Verra-t-on un jour le trio Mbappé-Neymar-Messi en action ? Les rumeurs s'affolent concernant un départ du Français.

Kylian Mbappé (22 ans) va-t-il quitter le Real Madrid ? L'attaquant du PSG tarde à prolonger son contrat, qui arrive à son terme en juin 2022, et pourrait d'après la presse espagnole se résigner à vendre son joueur. En cas de départ, c'est bien sûr le Real qui tient la corde : AS et Marca clament tous deux que les Madrilènes ont réactivé la piste Mbappé suite aux négociations qui s'éternisent entre le Français et sa direction.

D'après AS, le Real Madrid disposerait désormais d'un montant lui permettant de remplir les demandes que réclamerait supposément le PSG, suite à de nouvelles mesures prises par la Liga et aux ventes de Raphaël Varane (40 millions à ManU) et Martin Odegaard (35 millions à Arsenal). Wait and see ...