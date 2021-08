PSG : Un international brésilien pour remplacer Kylian Mbappé ?

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a catégoriquement balayé cette hypothèse, un départ du natif de Bondy cet été ne serait pas totalement à exclure.

Leonardo lui a proposé un contrat de 5 ans plus une année en option, et assorti d’un salaire inférieur à ceux de Neymar et Lionel Messi, maisd Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas donné suite à l’offre du directeur sportif.

Alors qu'il lui reste un an de contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait rallier l'Espagne et le Real Madrid, comme le souligne la presse espagnole. Une proposition madrilène serait bien en préparation. En fonction des conditions présentées, la direction parisienne pourrait bien l’étudier.

Selon RMC, le vice-champion de France penserait à l’attaquant d’Everton Richarlison (24 ans, 2 matchs et 1 but en Premier League cette saison), un nom soufflé par son ami et compatriote brésilien Neymar, en cas de départ de Mbappé.