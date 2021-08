Premier assist de la saison pour Leander Dendoncker

Le Diable Rouge a contribué au large succès des Wolves en League Cup.

Wolverhampton a passé sans encombre l'obstacle Nottingham Forrest en League Cup, mardi soir. Et Leander Dendoncker en a profité pour ouvrir son compteur statistiques de la saison. Titulaire, le Diable Rouge a distillé l'assist à Morgan Gibbs-White, sur le quatrième but de Wolverhampton. Romain Saïss, Daniel Podence et Francisco Trincao ont inscrit les trois autres buts de la soirée (0-4).

Place au choc désormais pour Leander Dendoncker et ses équipiers, qui ont perdu leurs deux premiers matchs de championnat contre Leicester City et Tottenham et qui affrontent Manchester United, dimanche soir.