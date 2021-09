🎥 Malgré une merveille de Yaremchuk, l'Ukraine partage au Kazakhstan

L'ancien gantois Roman Yaremchuk a inscrit l'un des buts de l'année à Nur Sultan face au Kazakhstan, mais l'Ukraine a tout de même été contraint au partage.

L'Ukraine se déplaçait au Kazakhstan ce mercredi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 et Roman Yaremchuk, l'ancien de La Gantoise transféré cet été au Benfica, a ouvert le score d'un enchaînement somptueux. Contrôle(s) de la poitrine, reprise de volée et lucarne : Pokatilov est battu à plate couture !

Malgré ce bijou, l'Ukraine aura la tâche bien plus ardue que prévu à Nur Sultan : en deuxième période, Valiullin égalise pour les locaux, qui ne reprendront l'avantage qu'à la 92e minute via Sikan. On pensait l'Ukraine à l'abri mais le même Valiullin s'offrait un doublé à la ... 96e minute, pour permettre aux Kazakhs d'arracher le partage. Le deuxième point du Kazakhstan dans cette poule après avoir déjà obtenu le nul à Kiev.